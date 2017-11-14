Самедов: чемпионат мира без Италии — это грустно

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, что расстроился из-за невыхода сборной Италии на чемпионат мира 2018 года. По итогам стыковых матчей итальянцы уступили команде Швеции (0:1 — в Стокгольме, 0:0 — в Милане).

«Хочу ли встретиться на ЧМ-2018 со шведами? Очень много тяжёлых команд. Кто-то чуть меньше подходит, кто-то чуть больше. Вчера я болел за итальянцев. Чемпионат мира без Италии — это грустно. Я до последнего верил, что они смогут выиграть», — сказал Самедов в эфире программы «Все на футбол».