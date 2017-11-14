100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Самедов: чемпионат мира без Италии — это грустно

Футбол

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, что расстроился из-за невыхода сборной Италии на чемпионат мира 2018 года. По итогам стыковых матчей итальянцы уступили команде Швеции (0:1 — в Стокгольме, 0:0 — в Милане).

«Хочу ли встретиться на ЧМ-2018 со шведами? Очень много тяжёлых команд. Кто-то чуть меньше подходит, кто-то чуть больше. Вчера я болел за итальянцев. Чемпионат мира без Италии — это грустно. Я до последнего верил, что они смогут выиграть», — сказал Самедов в эфире программы «Все на футбол».

Каррера: невыход Италии на ЧМ-2018 — провал системы национального футбола
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная России — Футбол Сборная Швеции — Футбол Александр Самедов
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент