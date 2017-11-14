Каррера: невыход Италии на ЧМ-2018 — провал системы национального футбола

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который в прошлом работал в штабе сборной Италии в качестве помощника Антонио Конте, поделился мыслями о невыходе национальной команды на чемпионат мира 2018 года.

«Если коротко, то это провал системы национального футбола. Сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату – впервые за последние 60 лет Италии не будет на чемпионате мира. Необходимо сделать выводы и начинать работать.

В чём причины? Одна из них – слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая ещё в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодёжь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах.

За кого теперь буду болеть на ЧМ-2018? Теперь всё однозначно – конечно за Россию", — сказал Каррера в интервью «Спорт-экспрессу».