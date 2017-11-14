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Игрок «Амкара» Идову забил Аргентине в дебютном матче за сборную Нигерии

Футбол

Защитник «Амкара» Брайн Идову забил за сборную Нигерии в дебютном матче. 25-летний Идову вышел на замену после первого тайма в товарищеской игре с командой Аргентины в Краснодаре, а первый гол за национальную сборную забил на 54-й минуте. Благодаря этому мячу нигерийцы повели в счёте.

Идову родился, вырос и делал первые шаги в футболе в Санкт-Петербурге. Отец игрока — нигериец, а мать наполовину русская, наполовину нигерийка. С 2010 года защитник выступает за «Амкар», куда он перешёл из «Зенита». В нынешнем сезоне Идову сыграл в 14 матчах РФПЛ.

Посмотреть гол Идову можно в «твиттере» Okwuchiii.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Сборная Нигерии - Футбол Брайн Идову
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