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Защитник «Амкара» Идову спел для сборной Нигерии песню

Футбол

Защитник «Амкара» Брайн Идову, получивший вызов в сборную Нигерии на товарищеский матч с командой Аргентины, спел перед своими партнёрами песню. Традиционно каждый новичок команды должен исполнить одну из песен перед командой.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» сборной Нигерии.

Идову родился, вырос и делал первые шаги в футболе в Санкт-Петербурге. Отец игрока – нигериец, а мать наполовину русская, наполовину нигерийка. С 2010 года 25-летний защитник выступает за «Амкар», куда он перешёл из «Зенита». В нынешнем сезоне Идову сыграл в 14 матчах РФПЛ.

Билеты на матч Аргентина — Нигерия можно приобрести на «Чемпионате».

Защитник «Амкара» Идову вызван в сборную Нигерии на матч с Аргентиной
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Сборная Нигерии - Футбол Брайн Идову
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