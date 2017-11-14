Защитник «Амкара» Идову спел для сборной Нигерии песню

Защитник «Амкара» Брайн Идову, получивший вызов в сборную Нигерии на товарищеский матч с командой Аргентины, спел перед своими партнёрами песню. Традиционно каждый новичок команды должен исполнить одну из песен перед командой.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» сборной Нигерии.

Идову родился, вырос и делал первые шаги в футболе в Санкт-Петербурге. Отец игрока – нигериец, а мать наполовину русская, наполовину нигерийка. С 2010 года 25-летний защитник выступает за «Амкар», куда он перешёл из «Зенита». В нынешнем сезоне Идову сыграл в 14 матчах РФПЛ.

Билеты на матч Аргентина — Нигерия можно приобрести на «Чемпионате».