Эриксен: выход Дании на ЧМ-2018 — огромное событие в моей жизни и карьере

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал выход команды на чемпионат мира — 2018. В ответном стыковом матче за право выступать на ЧМ датчане на выезде разгромили Ирландию — 5:1, а Эриксен оформил хет-трик. Первая встреча завершилась нулевой ничьей.



«Это невероятное чувство! Мы долго и упорно сражались ради выхода на чемпионат мира. Два стыковых матча получились очень тяжёлыми, но мы можем быть довольны результатами. Теперь с нетерпением ждём чемпионата мира.



Я нечасто делаю хет-трики, поэтому, конечно, это невероятно! Вывести сборную своей страны на чемпионат мира, забив три гола в стыковом матче на выезде… Это огромное событие в моей жизни, в моей футбольной карьере. Это очень круто, и я просто на седьмом небе от счастья», — приводит слова Эриксена пресс-служба УЕФА.

Сборная Дании разгромила команду Ирландии и вышла на чемпионат мира — 2018