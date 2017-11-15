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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Эриксен: выход Дании на ЧМ-2018 — огромное событие в моей жизни и карьере

Футбол

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал выход команды на чемпионат мира — 2018. В ответном стыковом матче за право выступать на ЧМ датчане на выезде разгромили Ирландию — 5:1, а Эриксен оформил хет-трик. Первая встреча завершилась нулевой ничьей.

«Это невероятное чувство! Мы долго и упорно сражались ради выхода на чемпионат мира. Два стыковых матча получились очень тяжёлыми, но мы можем быть довольны результатами. Теперь с нетерпением ждём чемпионата мира.

Я нечасто делаю хет-трики, поэтому, конечно, это невероятно! Вывести сборную своей страны на чемпионат мира, забив три гола в стыковом матче на выезде… Это огромное событие в моей жизни, в моей футбольной карьере. Это очень круто, и я просто на седьмом небе от счастья», — приводит слова Эриксена пресс-служба УЕФА.

Сборная Дании разгромила команду Ирландии и вышла на чемпионат мира — 2018
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Дании - Футбол Сборная Ирландии — Футбол Кристиан Эриксен
Новости. Чемпионат мира 2018
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