Бубнов: сборная России закончила год на мажорной ноте

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о товарищеском матче сборных России и Испании, прошедшем в Санкт-Петербурге и завершившемся со счётом 3:3.

«В целом можно сказать, что закончили год на мажорной ноте. Такой матч точно пойдёт на пользу в плане уверенности в себе и тактики. Во всяком случае было видно, что после Аргентины сборная провела серьёзную работу над ошибками. В первую очередь нужно отметить, что, когда у тебя есть футболисты, способные конструировать игру впереди, их нужно выпускать на поле. Без них нельзя рассчитывать на то, что в атаке команда будет эффективна. Вышли Миранчук с Дзагоевым – и сразу пошла игра, и сразу по-другому выглядят нападающие. Как в результате проявил себя Смолов! С такими игроками есть кому доставлять, контролировать мяч. Важно, что они не только могут искать партнёров передачами, но и сами забивать.

То же касается и крайних полузащитников – Жиркова и Смольникова, которые были очень полезны при активных действиях в атаке. Достаточно вспомнить голевой эпизод Миранчука, когда они оба оказались в чужой штрафной. В таком сочетании можно контролировать мяч, прессинговать на чужой половине поля. А когда с Аргентиной ты выпускаешь пять человек сзади, двух опорников и трёх нападающих, то что тут получится? Дело ведь не в количестве форвардов, а в качестве тех, кто располагается под ними. Та же Испания в свои золотые годы играла вообще без нападающих и становилась чемпионом мира и Европы. Да и Нигерия в матче с Аргентиной показала, как с ней надо было действовать.



Так что в этом смысле мы наблюдали совершенно иную картину, чем несколькими днями ранее. Как я и говорил, нужно было посмелее играть и больше двигаться, чтобы за счёт этого прессинговать. Можно бороться с любым соперником, пускай не всегда будет получаться положительный результат. Зато ты сыграешь в футбол и потом сможешь сказать, что выложился на полную и сделал всё, что мог. Думаю, наша сборная именно такой и была с испанцами. Команда показала, на что способна, и в целом добилась неплохого результата», — приводит слова Бубнова Sportbox.