С. Рамос: статус фаворита не помогает, но нужно верить, что можем выиграть ЧМ

Защитник сборной Испании Серхио Рамос отметил, что роль одного из фаворитов на предстоящем чемпионате мира не будет на руку его команде.

«Люди постепенно будут формировать мнения относительно шансов команд на мундиале. Статус фаворита никому не помогает, но нужно быть уверенными в собственных силах и верить в то, что можно выиграть чемпионат мира. Проявляя, конечно, уважение к соперникам.

Чемпионат мира – очень сложный турнир. Здесь много факторов имеют значение. У сборной Испании своя философия игры, и мы не можем позволить себе терять своё лицо. Постараемся сыграть достойно, мы все к этому стремимся», — передаёт слова Рамоса корреспондент «Чемпионата».