Григорян: допускаю склонность «Арарата» использовать человека, а потом выбросить

Бывший главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян прокомментировал ситуацию с разрывом контракта между клубом и нападающим Романом Павлюченко. Ранее представители клуба сообщили о желании разорвать контракт с Павлюченко из-за того, что тот якобы уехал в отпуск раньше срока. Сам футболист заявил, что отъезд был заранее согласован с руководством команды.

«Я не знаю, кто отпускал Рому или не отпускал, меня это мало интересует. Скажу только, что он очень опытный игрок и никогда в жизни без разрешения не уехал бы из расположения команды. А что касается моего видения ситуации, с командой надо быть до конца, я так считаю. Но сейчас речь идёт о том, что человек внёс огромный вклад в результат команды и её популяризацию, это факт. К сожалению, я допускаю склонность руководства «Арарата» использовать человека, а потом выбросить. Такое поведение уже стало их своеобразной визитной карточкой.



На каком-то этапе даже мне так задурили голову, что я начал критиковать Валерия Оганесяна – президента клуба. Я искренне верил, что он поступил неправильно. На самом деле я не владел истинной информацией. А он был первый, кого использовали, а потом выкинули. Уже не первый подобный случай. Если говорить о футболистах, можно вспомнить того же Земченкова: выжали все соки, затем выкинули. Или Алексея Пугина, который фактически «умирал» на поле, и с ним тоже поступили некрасиво. То же самое можно сказать и об исполнительном директоре Рогулеве Владимире, и тренере по вратарям Андрее Сметанине.



Другой вопрос, что здесь кто платит, тот и заказывает музыку. Когда ты устраиваешься на работу к частнику, ты должен понимать, что клуб – его частная собственность, он вкладывает свои личные деньги и думает, что вправе принимать любые решения», — цитирует Григоряна «Советский спорт».