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«Атлетик» продлил контракт с 36-летним Адурисом, прописав отступные в € 40 млн

Футбол

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис продлил контракт со своей командой. Как сообщается на официальном сайте испанского клуба, срок нового соглашения, в котором прописаны отступные в размере € 40 млн, рассчитан до июня 2019 года. Прежний контракт с 36-летним футболистом истекал летом будущего года.

Адурис в 2015 году в третий раз перешёл в «Атлетик». За свою карьеру испанский футболист провёл за басков 336 матчей, в которых отличился 154 раза. В возрасте 35 лет впервые в карьере был включён в состав сборной Испании на крупнейший турнир — чемпионат Европы 2016 года.

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Источник: ФК "Атлетик" Сообщить об ошибке
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