Юран: у сборной России только в атаке есть выбор, в остальном жидковато

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал ничейный результат в матче Россия — Испания (3:3), отметив, что у национальной команды есть выбор только в атаке.

«У нас не так много исполнителей. Надеюсь, мы этим составом доедем до ЧМ-2018. Сейчас только в атаке более-менее есть выбор. А вратарь, центр обороны, полузащита… Не дай бог, Глушаков или кто-то из крайних хавбеков получит травму. Вот здесь жидковато. Мы видим примерный состав под мундиаль. Полагаю, Черчесов определился на 70-75%. Многое будет зависеть от финального этапа подготовки.

Сезон закончится, и нужно будет подвести футболистов в плане физики. Зато с точки зрения волевых качеств сборная России понравилась. Им ставили какие-то странные пенальти в матче с Испанией, а они всё равно шли вперёд и использовали свои моменты. Сильнее ли нынешний состав по сравнению с предыдущими сборными России? На мой взгляд, нет. Тогда многие играли в Европе, больше опыта. Я не могу сказать, что прям небо и земля, но по исполнительскому мастерству сейчас футболисты уступают», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.