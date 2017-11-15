Полузащитник «Александрии» может продолжить карьеру в «Анжи»

Полузащитник «Александрии» Евгений Банада может продолжить карьеру в России. Как сообщает «Динамомания», 25-летний игрок может перейти в махачкалинский «Анжи».



В текущем сезоне украинский хавбек провёл в составе александрийцев 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.



Отметим, что в составе махачкалинской команды уже выступают два украинца – Олег Данченко и Игорь Чайковский. За «Александрию», которая в текущем сезоне занимает 10-е место в УПЛ, Банада выступает с 2011 года.

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