Роналдиньо: уверен, что Неймар может решить судьбу ЧМ-2018 в России

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо выразил мнение, что его соотечественник Неймар может выиграть ЧМ-2018 вместе с национальной командой.

«Мне очень нравится смотреть на игру Неймара, сейчас он самая большая фигура в бразильском футболе. Для меня большая честь видеть его в той же майке, за которую я бился всю свою жизнь. Может ли он привести Бразилию к победе на чемпионате мира? Определённо.



Он — один из лучших игроков в мире. Я уверен, что он может решить судьбу ЧМ-2018 в России», — сказал Роналдиньо в интервью Evening Standard.