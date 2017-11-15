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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Роналдиньо: уверен, что Неймар может решить судьбу ЧМ-2018 в России

Футбол

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо выразил мнение, что его соотечественник Неймар может выиграть ЧМ-2018 вместе с национальной командой.

«Мне очень нравится смотреть на игру Неймара, сейчас он самая большая фигура в бразильском футболе. Для меня большая честь видеть его в той же майке, за которую я бился всю свою жизнь. Может ли он привести Бразилию к победе на чемпионате мира? Определённо.

Он — один из лучших игроков в мире. Я уверен, что он может решить судьбу ЧМ-2018 в России», — сказал Роналдиньо в интервью Evening Standard.

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Источник: Evening Standard Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол Неймар Роналдиньо ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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