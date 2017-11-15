Форвард «Барселоны» хочет начать выступать за сборную Марокко вместо Испании

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, который нынешний сезон проводит на правах в «Алавесе», обратился с официальной просьбой в ФИФА о возможности начать выступления за сборную Марокко, сообщает AS со ссылкой на Assabah.

По информации источника, 22-летний футболист с испанским и марокканским гражданствами также лично на встрече с представителями ФИФА призвал защищать права двунациональных футболистов. Ранее Мунир выступал за молодёжные команды сборной Испании, а в 2014 году дебютировал за главную команду страны в рамках матча отборочного турнира Евро-2016 с Македонией (5:1). Футболист появился на поле с замены на 77-й минуте, и с тех пор за сборную Испании не играл.

По правилам ФИФА, в связи с тем что игрок появился на поле в официальном матче за одну сборную, смена его футбольного гражданства после этого уже невозможна. Мунир на встрече с представителями организации заявил, что не понимает, почему для ФИФА его короткое, 13-минутное появление на поле является столь значимым фактором для того, чтобы мешать выступать за другую сборную.

Сборная Марокко заинтересована в том, чтобы Мунир смог принять участие в финальном турнире ЧМ-2018. По данным Marca, федерация страны готовится обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью получить разрешение заявить нападающего на ЧМ-2018.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мунир отыграл в девяти матчах за «Алавес», забил один гол и отдал две результативные передачи.