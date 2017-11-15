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Глава Федерации футбола Италии: рассматриваем кандидатуры больших тренеров

Футбол

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио ответил на вопрос о поиске нового главного тренера сборной Италии. Занимавший пост Джампьеро Вентура накануне был отправлен в отставку.

«Поговорил с Вентурой, сказал, что мы больше не нуждаемся в его услугах и он больше не тренер национальной сборной. Мы рассматриваем кандидатуры больших тренеров и собираемся довести дело до конца.

В понедельник состоится заседание федерального совета, где я представлю программу на ближайшее будущее. Мне больше нечего добавить», — цитирует Тавеккио Football Italia.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Джампьеро Вентура
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