Глава Федерации футбола Италии: рассматриваем кандидатуры больших тренеров

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио ответил на вопрос о поиске нового главного тренера сборной Италии. Занимавший пост Джампьеро Вентура накануне был отправлен в отставку.

«Поговорил с Вентурой, сказал, что мы больше не нуждаемся в его услугах и он больше не тренер национальной сборной. Мы рассматриваем кандидатуры больших тренеров и собираемся довести дело до конца.

В понедельник состоится заседание федерального совета, где я представлю программу на ближайшее будущее. Мне больше нечего добавить», — цитирует Тавеккио Football Italia.