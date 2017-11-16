Ф. Раванелли: я бы сделал всё возможное, чтобы вернуть Конте в сборную Италии

Бывший итальянский футболист Фабрицио Раванелли ответил на вопрос о том, кто должен стать новым главным тренером сборной Италии. Занимавший пост Джампьеро Вентура накануне был отправлен в отставку.

«Я бы сделал всё возможное, чтобы вернуть Антонио Конте. Я бы попытался убедить его, ведь то, что он сделал с национальной сборной, было чем-то особенным. Он новатор, и он действительно знает, как изменить всю ситуацию. Футболка сборной Италии — это то, ради чего нужно потеть, чтоб заработать свой шанс», — цитирует Раванелли Tuttomercatoweb.

Итальянская команда не смогла пробиться на мундиаль, проиграв по сумме двух встреч сборной Швеции со счётом 0:1.