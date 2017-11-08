Полузащитник «Ливерпуля» Лаллана вернётся в строй после паузы в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана близок к полному восстановлению после полученной травмы. Как сообщает The Telegraph, хавбек сможет выйти на поле после завершения международной паузы, связанной с матчами национальных команд.



Ожидается, что англичанин во время перерыва в чемпионате Англии сыграет в товарищеском матче вместе с остальными партнёрами, которые остались в расположении «Ливерпуля». Игра будет закрыта для посещения болельщиками.

В прошлом сезоне хавбек провёл в АПЛ 31 матч, забил восемь мячей и сделал семь передач.