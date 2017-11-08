Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Полузащитник «Ливерпуля» Лаллана вернётся в строй после паузы в АПЛ

Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана близок к полному восстановлению после полученной травмы. Как сообщает The Telegraph, хавбек сможет выйти на поле после завершения международной паузы, связанной с матчами национальных команд.

Ожидается, что англичанин во время перерыва в чемпионате Англии сыграет в товарищеском матче вместе с остальными партнёрами, которые остались в расположении «Ливерпуля». Игра будет закрыта для посещения болельщиками.

В прошлом сезоне хавбек провёл в АПЛ 31 матч, забил восемь мячей и сделал семь передач.

Хавбек «Ливерпуля» Лаллана провёл первую тренировку по индивидуальной программе
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Адам Лаллана Травмы — футбол
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент