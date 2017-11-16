Гризманн: многому научился у Бензема в сборной Франции

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн адресовал слова похвалы форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема. Эти игроки могут встретиться на поле в предстоящем столичном дерби, которое состоится в 12-м туре чемпионата Испании.

«Бензема – очень сильный нападающий и мой друг. Я многому научился у него в сборной Франции. В нынешнем сезоне он из-за травм стартовал неудачно, но я надеюсь, что дела у него будут складываться наилучшим образом», — цитирует Гризманна Marca.

Матч между мадридскими командами состоится 18 ноября на поле «Атлетико».