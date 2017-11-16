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Гризманн: многому научился у Бензема в сборной Франции

Футбол

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн адресовал слова похвалы форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема. Эти игроки могут встретиться на поле в предстоящем столичном дерби, которое состоится в 12-м туре чемпионата Испании.

«Бензема – очень сильный нападающий и мой друг. Я многому научился у него в сборной Франции. В нынешнем сезоне он из-за травм стартовал неудачно, но я надеюсь, что дела у него будут складываться наилучшим образом», — цитирует Гризманна Marca.

Матч между мадридскими командами состоится 18 ноября на поле «Атлетико».

Бензема: когда совершаю неудачное действие на поле, уже есть напряжение
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Сборная Франции — Футбол ФК Реал Мадрид Антуан Гризманн Карим Бензема
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