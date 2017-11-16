Баслер: Хайнкес знает намного лучше Анчелотти, как надо обращаться с игроками

Бывший полузащитник «Баварии» Марио Баслер адресовал слова похвалы руководству клуба за то, что было принято решение сделать ставку на Юппа Хайнкеса на посту главного тренера команды. Хайнкес в нчале октября сменил отправленного в отставку Карло Анчелотти.

«Бавария» с назначением Хайнкеса приняла лучшее решение. Хайнкес знает команду и клуб. При этом он знает их наизусть. Вероятно, Хайнкес знает намного лучше Анчелотти, как надо обращаться с игроками», — приводит слова Баслера интернет-издание Sport1.

Баслер также считает, что дортмундская «Боруссия» способна побороться с «Баварией» за титул чемпиона страны: «Ещё недавно «Боруссия» занимала первое место в турнирной таблице».

По итогам 11-го тура Бундеслиги «Бавария» с 26 очками на 1-м месте. «Боруссия» набрала 20 очков и занимает 3-е место.