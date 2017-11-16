Нападающий «Мордовии» дебютировал в любительской баскетбольной лиге Казани

Нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин дебютировал в любительской баскетбольной лиге Казани. 36-летний футболист сыграл за клуб «ПрофАвиа», — сообщает ilovebasket.ru.

Руслан Мухаметшин является воспитанником не только казанского футбола, но и баскетбола. Отмечается, что два года не державший мяча Мухаметшин набрал в ходе первого матча 12 очков, сделал 4 подбора, 4 ассиста и 2 перехвата. Несмотря на старания Мухаметшина, «ПрофАвиа» уступила «Движению М» 52:78.

В Казани Мухаметшин будет находиться до февраля и поможет команде в ближайших матчах.