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В Сербии сообщили, что кроме «Спартака» на Канга претендует «Рубин»

Футбол

Полузащитник «Црвены Звезды» Гуэлор Канга, известный в России по выступлениям за «Ростов», может вернуться в РФПЛ и перейти в «Рубин», сообщает HotSport. Летом в СМИ уже сообщалось, что хавбеком интересуется другой российский клуб — «Спартак».

Также издание отмечает, что Канга также привлёк один из китайских клубов. Отметим, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев уже имеет совместный опыт работы с габонским футболистом, когда возглавлял «Ростов».

Основная позиция Гуэлора — атакующий полузащитник. Также он может сыграть на позициях правого и левого вингера. В текущем сезоне Канга провёл в чемпионате Сербии 10 матчей, в которых забил три мяча.

Полузащитник «Црвены Звезды» Канга может перейти в «Спартак»
Источник: HotSport.rs Сообщить об ошибке
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ФК Рубин ФК Спартак ФК Црвена Звезда Гуэлор Канга Каку Китайский футбол
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