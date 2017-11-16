Бердыев: Навас сказал, что приедет в «Рубин», когда – не знаю

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев в преддверии выездного матча 17-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» рассказал о состоянии футболистов и как прошла подготовка казанской команды во время международной паузы.



«Этот перерыв был более продуктивным в плане понимания игры, которое нам бы хотелось видеть у игроков. Самое важное – у ребят меняется менталитет. Это было в последнем матче и при подготовке к нему. В целом сбор провели продуктивно, есть удовлетворение. Слава богу, травм нет. В каком состоянии, оценить сложно, потому что все получили разное игровое время: Кудряшов играл много, Бауэр провёл один матч, Азмун в двух встречах выходил на замену, Сигурдсон отыграл 45 минут. Поэтому функциональное состояние у всех разное. Нас это беспокоит. Но есть ещё два дня до матча», — сказал Бердыев.

Также наставник «Рубина» ответил на вопрос, когда в команду вернётся защитник Сесар Навас. Ранее клуб выразил соболезнования футболисту в связи со смертью отца.

«К сожалению, его папы не стало… Навас сказал, что приедет. Когда – не знаю. Руслан Камболов последние два дня он работает в общей группе», — цитирует Бердыева «Бизнес online».