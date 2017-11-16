Кантона: не понимаю, зачем, играя в «Барселоне», Неймар отправился во Францию

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона не понимает, зачем экс-форвард «Барселоны» Неймар покинул каталонский клуб и перебрался в «ПСЖ». Об этом 51-летний француз рассказал в интервью Yahoo! Sports.

«Задаюсь вопросом, что делает Неймар во Франции? Зачем, играя в сборной Бразилии и «Барселоне», отправляться во Францию, чтобы играть против «Генгама» или «Амьена».

Говорите, Лига чемпионов, но там вы проведёте максимум 10 матчей за сезон. Не понимаю, зачем он отправился играть во Францию, может, кто-то объяснит? Для меня это не проявление страсти к футболу», — заключил Кантона.