Ребко стал капитаном «Арарата» вместо Павлюченко

Футболисты «Арарата» провели голосование по выбору капитана и вице-капитана. По итогам голосования капитанская повязка досталась 31-летнему полузащитнику Алексею Ребко, сообщает пресс-служба московского клуба. Вице-капитаном был выбран 27-летний полузащитник Ираклий Квеквескири.

Напомним, что предыдущим капитаном «Арарата», выступающего в ПФЛ, был нападающий Роман Павлюченко.

Руководство «Арарата» приняло решение снизить стимулирующие выплаты Павлюченко на 99%. Связано это с тем, что форвард покинул расположение клуба и раньше срока отправился в отпуск. В интервью «Чемпионату» Павлюченко заявил, что не согласен с решением руководства и намерен обратиться в палату по разрешению споров РФС.