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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Гол Фарфана за сборную Перу вызвал в стране небольшое землетрясение

Футбол

Сборная Перу стала последней, 32-й участницей грядущего чемпионата мира—2018 в России по итогам ответной стыковой встречи с командой Новой Зеландии. Игра в Лиме завершилась со счётом 2:0.

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан. В момент празднования гола болельщиками сборной Перу в Лиме при помощи мобильного приложения было обнаружено небольшое землетрясение, сообщает Goal‏. Позже исследователи подтвердили, что причиной тому стало не колебание земной коры, а одновременное празднование перуанцами гола Фарфана.

Сборная Перу выступит на мировом футбольном первенстве впервые с 1982 года.

Видео гола Фарфана можно посмотреть в «твиттере» Libreta Deportiva‏.

Фарфан: это был самый важный гол в моей жизни
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Перу - Футбол ФК Локомотив Джефферсон Фарфан Болельщики — Футбол
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