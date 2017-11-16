Гол Фарфана за сборную Перу вызвал в стране небольшое землетрясение

Сборная Перу стала последней, 32-й участницей грядущего чемпионата мира—2018 в России по итогам ответной стыковой встречи с командой Новой Зеландии. Игра в Лиме завершилась со счётом 2:0.

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан. В момент празднования гола болельщиками сборной Перу в Лиме при помощи мобильного приложения было обнаружено небольшое землетрясение, сообщает Goal‏. Позже исследователи подтвердили, что причиной тому стало не колебание земной коры, а одновременное празднование перуанцами гола Фарфана.

Сборная Перу выступит на мировом футбольном первенстве впервые с 1982 года.

Видео гола Фарфана можно посмотреть в «твиттере» Libreta Deportiva‏.