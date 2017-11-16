Кьеллини: наш с Буффоном уход из сборной Италии — это странно и сложно

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал уход партнёра по команде Джанлуиджи Буффона из сборной Италии, а также своё решение о завершении международной карьеры. Оба игрока объявили о своих решениях после неудачи в противостоянии со Швецией в плей-офф квалификационного раунда за право участия в ЧМ-2018.

«Что касается того, что мы с Буффоном в последний раз сыграли за сборную Италии, то скоро то же самое случится с нами и в «Ювентусе». Это странно и сложно. Мне очень повезло, что довелось быть рядом с Джанлуиджи и на поле, и за его пределами. Буффон — настоящий человек. Когда он разговаривает, то воспринимаешь его слова только всерьёз. Во многих сложных ситуациях он служил для всех примером и всегда мог найти правильные слова.

Если говорить о моём уходе из сборной, то я никогда не принимаю решений поспешно. Я спокойно раздумывал об уходе из сборной после ЧМ-2018, чтобы в будущем мог поберечь свои силы. Такие решения лучше принимать заранее, а не на эмоциях. Мы, ветераны, надеемся, что оставили за собой в сборной что-то полезное», — цитирует Кьеллини Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.