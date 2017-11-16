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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Кьеллини: наш с Буффоном уход из сборной Италии — это странно и сложно

Футбол

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал уход партнёра по команде Джанлуиджи Буффона из сборной Италии, а также своё решение о завершении международной карьеры. Оба игрока объявили о своих решениях после неудачи в противостоянии со Швецией в плей-офф квалификационного раунда за право участия в ЧМ-2018.

«Что касается того, что мы с Буффоном в последний раз сыграли за сборную Италии, то скоро то же самое случится с нами и в «Ювентусе». Это странно и сложно. Мне очень повезло, что довелось быть рядом с Джанлуиджи и на поле, и за его пределами. Буффон — настоящий человек. Когда он разговаривает, то воспринимаешь его слова только всерьёз. Во многих сложных ситуациях он служил для всех примером и всегда мог найти правильные слова.

Если говорить о моём уходе из сборной, то я никогда не принимаю решений поспешно. Я спокойно раздумывал об уходе из сборной после ЧМ-2018, чтобы в будущем мог поберечь свои силы. Такие решения лучше принимать заранее, а не на эмоциях. Мы, ветераны, надеемся, что оставили за собой в сборной что-то полезное», — цитирует Кьеллини Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

Кьеллини подтвердил, что завершает карьеру в сборной Италии
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Ювентус Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини ЧМ-2018
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