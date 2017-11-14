Кьеллини подтвердил, что завершает карьеру в сборной Италии

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини после неудачи в противостоянии со Швецией в плей-офф квалификационного раунда за право участия в ЧМ-2018 подтвердил, что он завершает карьеру в национальной команде. Ранее голкипер итальянской сборной Джанлуиджи Буффон сообщил, что вместе с ним приняли решение завершить выступления в сборной Кьеллини, Андреа Барцальи и Даниэле Де Росси.

«Шведы заслужили этот успех. Я не из тех, кто будет придираться к арбитру или сетовать на удачу. Наши комплименты Швеции. Мы отдали все силы, что у нас были, но, очевидно, на данном этапе этого было недостаточно, и они заслужили выход на ЧМ больше, чем мы.

У нас много молодых ребят, которым в течение следующих нескольких лет понадобятся такие же любовь и поддержка фанатов, которые были у нас сегодня на «Сан-Сиро». Это долгий путь, и после такого провала предстоит многое сделать. В течение последних трёх лет мы просили у болельщиков эту любовь, просили никогда не покидать национальную команду. Италия начнёт новый путь с Марко Верратти и другими парнями, родившимися в 90-х годах, которые созреют к следующему Евро", — приводит слова Кьеллини Football Italia.