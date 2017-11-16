Смолов: матч с Испанией прибавил веры в сборную России со стороны болельщиков

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал, почему у национальной команды получилось два разных матча. Напомним, в первой товарищеской игре подопечные Станислава Черчесова проиграли Аргентине (0:1), а во второй сыграли вничью с Испанией (3:3).

«Конечно, была тренерская установка. Думаю, в первой игре сказалось ещё и волнение из-за того, что пришло большое количество зрителей на матче открытия „Лужников“. Плюс, мне кажется, нам даётся проще игра против команд, у которых играют четыре защитника. Были некоторые перестановки — в игре с испанцами насытили линию полузащиты, появились Алан Дзагоев и Лёша Миранчук, которые снабжают нападающих мячами. Поэтому получилось так сыграть.

Предчувствия, что забью, перед игрой с Испанией не было. Но хотел забить, потому что у отца был день рождения.

Против кого из защитников было сложнее всего играть? С Аргентиной мы сыграли не в свою силу, по крайней мере — в плане атаки. Против испанцев сыграли достаточно смело и агрессивно, играли в атакующий футбол и всё получалось. Когда нет персональной опеки, которая в последнее время часто встречается в чемпионате России против меня, то играть, конечно, попроще, но защитники у Испании — игроки мирового уровня. Я бы выделил Рамоса. Он и бежит быстро, и физически очень сильный, и головой хорошо играет.

Исходя из того, что мы в ходе матча уступали — 0:2, сыграть вничью с испанцами — это не так уж плохо. Но, конечно, присутствовали и удовлетворение, и разочарование. Чувство разочарования было в связи с двумя решениями арбитра, двумя пенальти в наши ворота в товарищеском матче с испанцами при игре дома. Это в их ворота должны такие пенальти ставить, нам помогать, с учётом того, какое место они занимают в рейтинге, и вообще. Исходя из этого, где-то были мысли, что можно было победить, если бы не эти два пенальти.

Осознание того, что мы можем играть на равных с любым соперником, было. Последний матч прибавил веры в нашу сборную со стороны болельщиков. Что мы можем играть с такими сборными на равных, не только от обороны, а показывать достойный, атакующий, содержательный футбол и забивать красивые голы», — заявил Смолов.