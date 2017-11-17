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Роналду: хочу семь детей и столько же «Золотых мячей»

Футбол

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что хочет выиграть ещё несколько «Золотых мячей».

«Пока я играю, буду делать всё возможное, чтобы выиграть как можно больше трофеев. Моя мечта — завоевать пятый «Золотой мяч», а год спустя будет возможность побороться за шестой. Я очень счастлив, что меня окружает так много радости. Я хочу семь детей. Для меня жизнь без детей ничего не значит. Я хочу семь детей и столько же «Золотых мячей», — заявил Роналду в интервью L'Équipe.

32-летний Роналду, который четыре раза становился обладателем «Золотого мяча», недавно вновь стал отцом. Джорджина Родригес, девушка португальца, 12 ноября родила футболисту дочь. Роналду уже является отцом троих детей от суррогатной матери. Криштиану-младшему уже семь лет, а близнецы Ева и Матео родились в июне 2017 года на западном побережье США.

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Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Золотой мяч
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