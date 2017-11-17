Робиньо: нового Пеле нет и никогда не было

Бывший нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Бразилии Робиньо не сомневается в том, кто является лучшим игроком мира в истории мирового футбола. Робиньо назвал экс-форварда бразильской сборной и «Сантоса» Пеле.

«Некоторые ждали, что я выиграю «Золотой мяч». Я знаю об этом. Когда Пеле говорит о тебе, люди слушают. Меня сравнивали с ним, но нового Пеле нет и никогда не было. Он – лучший в мире», — приводит слова Робиньо Daily Mail.

Пеле является трёхкратным чемпионом мира. Он выигрывал чемпионаты мира в 1958, 1962 и 1970 годах.