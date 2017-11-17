Ибсон: слухи о тяжёлых отношениях с Карпиным — выдумка, благодарен ему за всё

Бывший полузащитник «Спартака» Ибсон, в настоящее время выступающий за американский клуб «Миннесота Юнайтед», опроверг слухи о натянутых отношениях с экс-наставником красно-белых Валерием Карпиным.



«Информация о том, что у нас с Карпиным были тяжёлые отношения, — это выдумка. Благодарю его за всё, что он сделал для меня. Карпин хорошо понимает футбол. Надеюсь, мы с ним ещё пересечёмся. У меня была травма, и появилось предложение от «Сантоса». Серьёзный клуб, как и «Спартак». Мой трансфер был правильным решением для всех сторон.



Конечно, я хотел играть больше, но в „Спартаке“ хватало сильных футболистов. Увы, на поле есть место только для 11 человек. Несмотря ни на что, я был счастлив. Жаль только, что мы не взяли титул. Но в плане атмосферы в коллективе всё было славно. При мне не было такого, что игроки дрались друг с другом. У меня были хорошие отношения как с легионерами, так и с россиянами.



При мне один раз на базу приходили фанаты. Нормальная практика. То же самое делают в Бразилии. Если нет результатов, то торсида говорит с игроками, старается на них повлиять. Болельщики требовали, чтобы мы больше посвящали себя игре», — сказал Ибсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Полное интервью с Ибсоном читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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