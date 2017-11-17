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«Арарат» и Павлюченко расторгли контракт по обоюдному согласию

Футбол

Московский «Арарат» и нападающий Роман Павлюченко приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб «Арарат» благодарит Романа за неоценимый вклад в становлении и популяризации клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером», — говорится на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

В составе «Арарата» Павлюченко сыграл 12 матчей в первенстве ПФЛ, в которых девять раз поразил ворота соперников.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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