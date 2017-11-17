Халк интересен одному из клубов Премьер-лиги

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», готов рассмотреть предложения из Европы и в частности из Англии. Об этом бразилец рассказал в интервью Mirror.

«Клуб Премьер-лиги и немало из других стран контактировали со мной. Восхищаюсь АПЛ – это лучшая лига в мире. Да, я слежу за чемпионатом, но счастлив в Китае. Мой контракт действует ещё три года, но в футболе никто не знает, что будет завтра.

Несколько клубов из Европы и Англии контактировали с моим агентом. Когда вы меньше всего ждёте, у вас может появиться предложение, и всё изменится.

Мы открыты, мы не можем блокировать звонки. Если будет хорошее предложение, которое также устроит руководство, мы рассмотрим его. Но сейчас я счастлив и сосредоточен на своей команде», — рассказал Халк.