Экс-скаут «Зенита» — о словах Луческу: разговора о Фернандо и Адриано не было

Экс-скаут «Зенита» Антон Евменов прокомментировал слова бывшего главного тренера петербургской команды Мирчи Луческу относительно полузащитника Фернандо и нападающего Луиса Адриано, ныне выступающих за «Спартак» и знакомых румынскому специалисту по работу в «Шахтёре».

Летом Луческу в интервью «Спорт-экспрессу» заявил: «Адриано был со мной семь лет! Фернандо – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: „Мистер, возьмите!“ Я хотел их взять. Знал, что, если Фернандо придёт в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Он привёл „Спартак“ к чемпионству. Для меня Фернандо – игрок номер один прошедшего сезона. Не могу назвать причину, почему они не оказались в „Зените“. Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать»

«Никогда не было разговора об этих футболистах. Более того, Луческу сам говорил: Луиса Адриано я себе в команду не куплю. Потому что он в своё время сбежал от него из «Шахтёра» и вообще был чуть ли не врагом номер один», — заявил Евменов в интервью интернет-изданию Sports.ru.

«Слушай, давай назовём это традициями: клуб не покупает чернокожих футболистов. Баскский клуб не покупает небаскских футболистов. Ну есть такая традиция. Я в неё не углублялся и не рассматривал эту проблему в скандальном контексте. Есть такие особенности – ну и ладно», — поведал бывший скаут «Зенита».