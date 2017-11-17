Экс-скаут «Зенита» — о том, мог ли клуб купить Промеса: звонили его агенты

Экс-скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал, мог ли петербургский клуб приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Звонили его агенты. Но им было сказано: ребята, не надо нас использовать для того, чтобы перезаключить контракт со «Спартаком», — поведал Евменов в интервью Sports.ru.

Также бывший скаут «Зенита» поведал, мог ли «Зенит» приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«В какой-то момент всем показалось, что в его отношениях с «Локомотивом» прошла точка невозврата, но клуб там всё очень грамотно разрулил. У него мама работает в «Локомотиве» – пообщались с ней. Отправили брата в аренду в Эстонию – он назабивал там 50 голов – вернулся – ему сказали: ты красавец, давай переподпишем контракт. Когда Антон переподписал, стало понятно, что Алексей тоже сломается. Плюс Юрий Сёмин – он ставил его в состав, даже когда была сложная ситуация. Мы могли бы его брать, но только за баснословные деньги. Он был бы интересен, но на рыночных условиях», — рассказал Евменов.