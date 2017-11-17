ФИФА: сегодня арбитров на ЧМ-2018 не обсуждали, обычно список объявляем в январе

Судейский комитет Международной федерации футбола сегодня не обсуждал список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира—2018 в России.

Корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян в пресс-службе ФИФА сообщили, что в прошлом список арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира, всегда объявляли в начале или в середине января в год турнира. Таким образом, когда решение по судьям будет принято, ФИФА сообщит об этом.

Российский арбитр Сергей Карасёв ранее выражал надежду, что его бригада попадёт на ЧМ-2018.