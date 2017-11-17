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«Лилль» одержал вторую победу подряд и покинул зону вылета чемпионата Франции

Футбол

«Лилль» одержал победу над «Сент-Этьеном» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Голами в составе команды Марсело Бьельсы отметились Николя Пепе, Тьяго Мендес и Эсекьель Понсе. За гостей единственный мяч забил Жонатан Бамба, реализовавший пенальти.

«Лилль» (12 очков) одержал вторую подряд победу в чемпионате и поднялся с 19-го на 16-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» (18) занимает шестую строчку.

Франция - Лига 1. 13-й тур
17 ноября 2017, пятница. 21:00 МСК
Лилль
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 – Пепе – 20, 1:1 – Бамба – 45 (пен), 2:1 – Мендес – 71, 3:1 – Понсе – 89
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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