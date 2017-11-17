«Лилль» одержал вторую победу подряд и покинул зону вылета чемпионата Франции

«Лилль» одержал победу над «Сент-Этьеном» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Голами в составе команды Марсело Бьельсы отметились Николя Пепе, Тьяго Мендес и Эсекьель Понсе. За гостей единственный мяч забил Жонатан Бамба, реализовавший пенальти.

«Лилль» (12 очков) одержал вторую подряд победу в чемпионате и поднялся с 19-го на 16-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» (18) занимает шестую строчку.