В связи с ЧМ-2018 студенческие общежития начнут освобождать с конца мая

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева объяснила студентам, как они будут учиться во время чемпионата мира — 2018 в связи с заселением сотрудников правоохранительных органов в студенческие общежития. Она пояснила, что для того, чтобы обеспечить безопасность мероприятий ЧМ, общежития планируется освободить раньше обычного, для этого учебный год в некоторых региональных вузах закончится раньше.



«Будут передвинуты сроки учебных программ, естественно, и без ущерба для вас, начиная уже с конца мая будут освобождаться общежития — всё обговорено, всё просчитано, всё чётко-чётко согласовано. Потому что мы знаем прекрасно, давайте друг другу не врать, что в летнее время в общежитиях мы не живем. Так или не так? Так», — сказала Васильева в ходе общения со студентами в национальном технологическом университете МИСиС.



«Просто будут изменены программные планы, и всё. То есть лето начнётся для нас раньше, чем это было каждый год. Соответственно, и год начнётся учебный по-другому. Все программы сверстаны, не волнуйтесь», — сказала министр, слова которой приводит агентство «Интерфакс».



Ранее в Минобрнауки заявляли, что студенты не пострадают в результате мероприятий по расселению сотрудников правоохранительных органов в студенческие общежития на время чемпионата мира. Выселять студентов не будут, а полицейских разместят в пустующих в летнее время комнатах.

Информацию о выселении студентов на время ЧМ-2018 назвали провокацией