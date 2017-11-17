Классон: последние полчаса матча с Италией были самыми нервными в жизни

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон в видеоинтервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от стыковых матчей с командой Италии за право выступить на чемпионате мира — 2018 в России. Напомним, шведы в первой игре победили со счётом 1:0, а ответная встреча завершилась вничью — 0:0. В результате, Швеция вышла на ЧМ.

«Для меня два матча в Италии стали самыми важными, самыми ответственными в карьере на текущий момент. Ощущения непередаваемые. Стадионы были переполнены что в Швеции, что в Италии. Болельщики просто невероятно поддерживали обе команды. Было очень интересно играть в такой атмосфере. Поначалу я нервничал, адреналин зашкаливал, но потом понемногу втянулся и, мне кажется, сыграл неплохо.

Ответный матч получился очень непростым, но мы знали, что примерно так и будет, готовились к этому. От каждого из нас требовалось на поле бороться за каждый мяч, не уступать ни в одном единоборстве и много двигаться. Без этого мы бы сдержать итальянцев не смогли. Мы вышли с чёткой установкой не пропустить и выполнили её. Пусть и не без доли везения. Считаю, мы полностью заслужили итоговый результат упорной работой.

Когда меня заменили, я не ушёл в раздевалку, а уселся на скамейку, и скажу, что это были самые длинные и нервные полчаса в жизни. В последние пять минут вообще не мог даже смотреть на поле. Мне казалось, что финальный свисток никогда не прозвучит, но когда он всё-таки раздался, мы дали волю эмоциям.

Перед отъездом в сборную я общался с ребятами из «Краснодара». Все желали нам пройти Италию и пробиться на чемпионат мира. Говорили, у нас есть шансы. Но, мне кажется, они в большинстве своём просто подбадривали нас. Если честно, я изначально не очень верил, что сможем это сделать. Но мы смогли, потому что у нас очень хорошая, дружная команда. Счастлив, что летом будем играть в России.

Посмотрите, с кем мы играли в квалификации: Франция и Нидерланды — в группе, Италия — в стыковых матчах. Нас уже вряд ли можно кем-то испугать. Но предпочту воздержаться от прогнозов на жеребьёвку, а то сейчас скажу что-нибудь — и нам опять попадутся сплошные топ-команды", — заявил Классон.