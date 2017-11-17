Гранквист: не жалею, что пообещал дать побрить себя наголо в случае выхода на ЧМ

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира — 2018 в России, а также рассказал о своём новом имидже. Игроки сборной Швеции побрили Гранквиста после ответного стыкового матча с командой Италии (0:0).

«Италия была самым сложным вариантом из всех, которые мы могли получить при жеребьёвке в стыковых матчах. Это большая футбольная держава, опытная команда, традиционно одна из сильнейших в мире. Не скрою, мы были расстроены итогами жеребьёвки. Однако в группе играли с Францией — командой сейчас более мощной. Эти игры показали, что мы можем сражаться на равных с соперниками такого уровня и даже побеждать их. Мы понимали, всё в наших силах. Нужно просто верить в себя и показать всё, на что мы способны.

Наш план был таким: в первой игре дома ни в коем случае нельзя пропустить, потому что выездной гол давал бы сопернику огромное преимущество, ну и самим забить при возможности. И то, и другое в итоге нам удалось, пусть и не без доли везения. Считаю, дома мы выглядели очень достойно. Во втором матче нам надо было сохранить добытый перевес. Мы пытались сыграть примерно так же, как в первой игре, но не вышло. Италия буквально прижала нас к воротам, было очень тяжело, но мы выстояли.

Примерно в середине отборочного турнира я пообещал ребятам: если пробьёмся на чемпионат мира, дам им побрить себя наголо. Они уже давно хотели это сделать, и я дам им шанс своим обещанием. Ничуть об этом не жалею, волосы у меня растут быстро. Поначалу было как-то неудобно, чего-то не хватало, но сейчас даже нравится новый имидж. Однако вряд ли буду продолжать бриться наголо, снова отращу волосы. Пока приходится носить шапку. Без волос голове холодновато.

Как отмечали успех? Сначала радовались на поле вместе с нашими болельщиками, которых приехало в Италию человек 700. Затем праздновали в раздевалке — пели, скандировали речовки. Потом вернулись в отель, там нас ждал праздничный ужин. Были поздравительные речи и всё такое. После этого ветераны остались в отеле и позволили себе пропустить за победу по стаканчику, а молодёжь отправилась гулять по ночному Милану. Всем было весело. На следующий день мы прямо из Милана разлетелись по своим клубам.

Насчёт жеребьёвки предпочитаю не загадывать. Как будет, так будет. Знаю, что мы попали в третью корзину, а значит, у нас в группе могут оказаться как минимум две очень сильные сборные. В любом случае жду интересных матчей. Для меня и большинства наших игроков это будет самый значимый в карьере турнир, и мы постараемся выступить достойно, не ударить в грязь лицом", — заявил Гранквист.