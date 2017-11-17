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СМИ: Роналду женится на Джорджине Родригес после чемпионата мира — 2018

Футбол

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду женится на своей девушке — Джорджине Родригес — в августе 2018 года, после чемпионата мира в России, сообщает AS со ссылкой на португальскую газету Correio de Manha.

Родригес 12 ноября родила Роналду дочь. Пара назвала девочку Аланой Мартиной. У 32-летнего форварда уже есть трое детей от двух суррогатных матерей — 7-летний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года Ева и Матео. Отмечается, что издание Correio de Manha первым сообщало о беременности Родригес и рождении Евы и Матео.

Роналду: хочу семь детей и столько же «Золотых мячей»
Источник: AS Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
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