СМИ: Роналду женится на Джорджине Родригес после чемпионата мира — 2018

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду женится на своей девушке — Джорджине Родригес — в августе 2018 года, после чемпионата мира в России, сообщает AS со ссылкой на португальскую газету Correio de Manha.

Родригес 12 ноября родила Роналду дочь. Пара назвала девочку Аланой Мартиной. У 32-летнего форварда уже есть трое детей от двух суррогатных матерей — 7-летний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года Ева и Матео. Отмечается, что издание Correio de Manha первым сообщало о беременности Родригес и рождении Евы и Матео.