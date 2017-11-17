Флегонтов: ЦСКА прилетел в Хабаровск без истерик, а «Локо» обеспокоен за неделю

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов прокомментировал новость о том, что матч 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» может быть перенесён из Хабаровска в Сочи.

«Я впервые слышу о возможном переносе матча с „Локомотивом“ в Сочи. Мы не обсуждали это ни с „Локо“, ни с РФПЛ. Я не вижу причин, чтобы переносить этот матч. Кто вам сказал, что у нас сейчас -20? Завтра у нас матч с ЦСКА, и „армейцы“ прилетели на игру, не устраивая истерик. Начальник прилетел, а сегодня они прилетают в ночь всей командой.

«Локомотив» за неделю начал выражать обеспокоенность. Да, холодно, я не спорю, но это не проблема «СКА-Хабаровск». Мы все перешли на систему «осень-весна», все считали, что так будет лучше. Никто не ожидал, что зима в России вместе с холодами приходит неожиданно? Никто не может понять, что может быть холодно? Да, у нас было два дня циклона и выпало огромное количество снега. РФПЛ в лице Прядкина и Чебана была обеспокоена подготовкой к этому матчу. Подготовка идёт нормально, и поле в идеальном состоянии. Оно у нас искусственное, средняя температура на его поверхности — +13 градусов. За два дня мы полностью отчистили все трибуны, и стадион с полем готовы к игре с ЦСКА. Странно видеть со стороны Геркуса заботу о болельщиках «СКА-Хабаровск», которым будет некомфортно на матче. Не понимаю, почему мы должны переносить в Сочи матч, который должен быть сыгран в Хабаровске. В конце концов, решение принимает РФПЛ. Я бы не устраивал истерик, а спокойно готовился от тура к туру. Если вдруг будут аномальные температуры и -25, у нас есть для этого матча резервный день 25 февраля. Почему мы должны уезжать в Сочи, на Багамские острова и не проводить этот матч дома? Потому что «Локомотив» к нам лететь не хочет?" — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Напомним, что 18 ноября «СКА-Хабаровск» в 17-м туре РФПЛ примет ЦСКА. Начало – в 12:00 мск.