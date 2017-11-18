«МЮ» в январе может сделать предложение о переходе защитника «Тоттенхэма» Роуза

В зимний трансферный период «Манчестер Юнайтед» готов побороться за защитника «Тоттенхэм Хотстпур» Дэнни Роуза. Манкунианцы следят за развитием футболиста уже несколько лет, и начале 2018 года команда из Манчестера намерена перейти к делу.



Как сообщил сам Роуз в эксклюзивном интервью The Sun, он готов покинуть «Тоттенхэм» в случае выгодного предложения, чтобы иметь больше возможностей побороться за трофеи. Поэтому Жозе Моуринью, которому давно нравится игра Роуза, намерен убедить футболиста с перспективами победы в АПЛ. Однако глава «шпор» Дэниел Леви не готов расставаться с одним из своих ведущих футболистов.



«Он может оказаться труднодоступным, ведь «Тоттенхэм» не любит иметь дело с«Юнайтед». Всё зависит от денег», — отметил источник издания.

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