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ЦСКА объявил стартовый состав на матч против «СКА-Хабаровск»

Футбол

Стал известен стартовый состав ЦСКА на предстоящий сегодня в Хабаровске матч 17-го тура российской Премьер-Лиги против «СКА-Хабаровск».

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Гордюшенко, Головин, Дзагоев, Витиньо, Вернблум.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Макаров, Чалов, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Начало — в 12:00 мск.

Головин полетел с ЦСКА на игру против «СКА-Хабаровск»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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