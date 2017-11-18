ЦСКА объявил стартовый состав на матч против «СКА-Хабаровск»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на предстоящий сегодня в Хабаровске матч 17-го тура российской Премьер-Лиги против «СКА-Хабаровск».

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Гордюшенко, Головин, Дзагоев, Витиньо, Вернблум.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Макаров, Чалов, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Начало — в 12:00 мск.