Президент «Лиона»: сам Мариано не хотел, чтобы «Реал» мог выкупить его обратно

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс объяснил, почему в контракте нападающего команды Мариано не появилось пункта, согласно которому его предыдущий клуб «Реал» мог бы за определённую сумму выкупить игрока обратно.

«У Мариано в контракте действительно нет пункта с суммой отступных, благодаря которому «Реал» мог бы автоматически выкупить его обратно. Этот вопрос поднимался, но в итоге пункт в соглашении прописан не был. Отчасти из-за того, что этого не хотели мы. А во-вторых, потому что этого не хотел и сам Мариано. Так что он на 100 % принадлежит «Лиону», — цитирует Оляса AS со ссылкой на SFR Sport.

Мариано перешёл в «Лион» из «Реала» за € 8 млн прошлым летом, став одним из главных открытий Лиги 1 на старте нынешнего сезона. На счету форварда девять голов и одна результативная передача в 12 матчах чемпионата Франции.