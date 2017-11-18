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Слуцкий: все игроки «Халла» поддерживают меня в сложившейся ситуации

Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал об атмосфере в команде и отношениях между игроками и тренерским штабом.

«Когда продолжаю думать обо всех проблемах команды, также не забываю и о наших сильных качествах. Внутри команды невероятная атмосфера. Все игроки поддерживают меня, а я поддерживаю их. У нас действительно хорошие отношения между футболистами и тренерским штабом. Атмосфера в команде – наша главная сила. Никто не сдаётся. Все пытаются мне помочь в сложившейся ситуации, и я им за это благодарен», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

«Халл Сити» после 16 туров Чемпионшипа располагается на 20-й строчке в турнирной таблице.

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Источник: Hull Daily Mail Сообщить об ошибке
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Халл Сити Леонид Слуцкий
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