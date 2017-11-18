Гончаренко: ЦСКА хотел бы, чтобы в Хабаровске все сыграли в таких же условиях

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевой победы над «СКА-Хабаровск» (4:2) в матче 17-го тура РФПЛ прокомментировал официальное письмо «Локомотива» в адрес хабаровского клуба. «Железнодорожники» предложили СКА перенести матч 18-го тура, который должен состояться 27 ноября, из Хабаровска в Москву или Сочи.

«Локомотив» хочет перенести матч следующего тура? Это вопросы к «Локомотиву» и РФПЛ. У каждого своя правда. Нам бы хотелось, чтобы все сыграли в таких условиях, как мы. Для СКА это домашняя игра, они хотят играть при своих болельщиках. «Локомотив» тоже можно понять, они хотят сохранить своих футболистов и сыграть на нейтральном поле, чтобы было больше шансов.

Сегодня и нам было тяжело, и Хабаровску. И на трибунах сидеть было тяжело, и на скамейке. Мы приняли условия, которые есть. В плюс пошло то, что, когда холодно, обе команды играли в атаку, не отсиживались в обороне. Поэтому получилась такая весёлая игра как для нас, так и для болельщиков», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.