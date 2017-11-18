«Арсенал» — «Тоттенхэм»: стартовые составы на дерби Северного Лондона

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на предстоящий сегодня на стадионе «Эмирейтс» матч 12-го тура английской Премьер-лиги.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Мустафи, Косельни, Рэмси, Джака, Озил, Ляказетт, Санчес.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Санчес, Дайер, Сиссоко, Эриксен, Алли, Дембеле, Кейн.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Тоттенхэм». Начало дерби Северного Лондона — в 15:30 по московскому времени.