Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: стартовые составы на дерби Северного Лондона

Футбол

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на предстоящий сегодня на стадионе «Эмирейтс» матч 12-го тура английской Премьер-лиги.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Мустафи, Косельни, Рэмси, Джака, Озил, Ляказетт, Санчес.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Санчес, Дайер, Сиссоко, Эриксен, Алли, Дембеле, Кейн.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Тоттенхэм». Начало дерби Северного Лондона — в 15:30 по московскому времени.

Венгер не считает «Арсенал» аутсайдером дерби с «Тоттенхэмом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Тоттенхэм Хотспур
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент