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«Зенит» сыграл вничью с «Тосно» в молодёжном первенстве

Футбол

В матче 17-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал на своём поле «Тосно». Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью после двух побед подряд в предыдущих встречах, а «Тосно» набрал первое очко после двух подряд поражений.

«Зенит» (24 очка) располагается на седьмом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Тосно» (19) находится на 11-й строчке.

Матч взрослых команд «Зенита» и «Тосно» в рамках 17-го тура РФПЛ состоится завтра, 19 ноября. Начало встречи — 19:00 мск.

Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
18 ноября 2017, суббота. 13:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0 : 0
Тосно-мол.
Санкт-Петербург
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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