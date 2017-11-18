Галактионов: «Ахмат» по игре заслуживал большего в матче с «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Михаил Галактионов прокомментировал гостевую ничью с «Динамо» (1:1) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Мы предупреждали ребят, что ни в коем случае нельзя останавливаться, надо продолжать в том же духе, ещё более агрессивно играть, но, к сожалению, отдали инициативу, пропустили гол со стандарта. Потом перестроились немного в другую схему и опять забрали мяч. Был эпизод, который можно было реализовать, но не забили. Двоякое чувство. Качество игры было достаточно неплохое. Те моменты, которые были в первом тайме, надо было забивать, могли с более крупным счётом уходить на перерыв. Но раз ничья, значит таков итог.

Самоотдача, игровая дисциплина и качество игры были на достаточно хорошем уровне. Надо поблагодарить всю команду за положительную динамику по игре. Стандарты «Динамо»? Естественно, разбирали и делали акцент на это. Сейчас тяжело сказать, кто там упустил игрока, но мы проговорим и разберём это. Это неприятно, но опять же по игре, думаю, мы заслуживали большего», — заявил Галактионов в эфире телеканала «Наш футбол».