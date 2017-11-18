Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Кубань» на своём поле обыграла «Тюмень»

Футбол

«Кубань» обыграла «Тюмень» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 3:1.

Дубль в составе жёлто-зелёных оформил полузащитник Юрий Завезён, один гол забил защитник Николай Марков. У гостей отличился Данил Карпов.

«Кубань» набрала 29 очков и поднялась на 13-е место в таблице ФНЛ, «Тюмень» (26) — 15-я.

Напомним, игроки «Кубани» из-за долгов по зарплате грозились бойкотировать прошедший матч, но руководство клуба и Краснодарского края заверило, что до 24 ноября выплатит по две-три зарплаты каждому футболисту.

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
18 ноября 2017, суббота. 19:00 МСК
Кубань
Краснодар
3 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 – Завезён – 57, 2:0 – Завезён – 59, 3:0 – Марков – 83, 3:1 – Карпов – 90+3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кубань ФК Тюмень
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент