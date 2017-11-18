«Кубань» на своём поле обыграла «Тюмень»

«Кубань» обыграла «Тюмень» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 3:1.

Дубль в составе жёлто-зелёных оформил полузащитник Юрий Завезён, один гол забил защитник Николай Марков. У гостей отличился Данил Карпов.

«Кубань» набрала 29 очков и поднялась на 13-е место в таблице ФНЛ, «Тюмень» (26) — 15-я.

Напомним, игроки «Кубани» из-за долгов по зарплате грозились бойкотировать прошедший матч, но руководство клуба и Краснодарского края заверило, что до 24 ноября выплатит по две-три зарплаты каждому футболисту.